Александров заявил, что Разин выжимает максимум из «Северстали»

Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров прокомментировал выступление «Северстали» в этом сезоне.

«Череповец — это мой родной город. Я прошел путь от детской школы до основной команды и играл там пять лет. «Северсталь» занимает часть моей души. Мои и моей жены родители там живут. Я слежу за командой, в которой началась моя карьера. В последние годы клуб стабильно выходит в плей-офф, и это классно для города, потому что там очень сильно любят хоккей. То, что показывает Андрей Разин, — это мини-подвиг, он выжимает из команды максимум. Хорошо, что в команде выступают свои воспитанники, потому что они бьются за родной город. В тренерском штабе еще работает Юра Трубачев, который почти всю карьеру отыграл в «Северстали», — приводит слова Александрова «РБ Спорт».

«Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной Конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, набрав 75 очков в 68 матчах.