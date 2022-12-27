В «Сочи» рассказали, что Мичков проводит каждую смену с максимальной отдачей

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился мнением об игре нападающего команды Матвея Мичкова.

«Первый матч с «Куньлунем» Матвею дался тяжеловато, потому что он на уровне КХЛ давно не играл и только набирает лучшие кондиции. Как он сам признается, его состояние будет улучшаться. Считаю, что второй матч был более показательным для него, в каком направлении ему двигаться дальше. Хотел бы отметить у Матвея стремление побеждать, каждую смену проводить с максимальной отдачей и выигрывать с командой, набирать очки. Это та энергия, которой стоит многим поучиться, и неважно, сколько тебе лет — 18 или 30 с лишним», — приводит слова Бадюкова ТАСС.

В воскресенье 18-летний хоккеист в своем втором матче в КХЛ за «Сочи» забросил первую шайбу в ворота «Ак Барса» (3:4 Б). Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды в декабре.

Форвард стал самым молодым автором гола в истории клуба, отличившись в возрасте 18 лет и 16 дней. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Степану Старкову (19 лет и 95 дней).