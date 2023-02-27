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Сегодня, 16:05

Заместитель гендиректора «Сочи» Бадюков — о Мельничуке: «На Алексее никто не ставит крест»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал, что помешало вратарю Алексею Мельничуку выйти на собственный уровень.

— Что не получилось у Алексея Мельничука после возвращения из Северной Америки?

— У Алексея не получилось не только в нашей команде. Не стоит делать из мухи слона. Такое бывает. На Алексее Мельничуке никто не ставит крест. Может быть, он поменяет отношение или без каких-то изменений выйдет на ведущие роли в другом клубе КХЛ. В данном конкретном времени сложилось так, что у Алексея не пошла игра.

Для вратарей важно прежде всего доверие от партнеров. К сожалению, негативный опыт стал только нарастать. И в «Тракторе», и в «Авангарде». Кроме того, мы договорились с Михаилом Бердиным, и держать в команде трех взрослых вратарей было нецелесообразно. Когда мы расставались с Алексеем, им интересовались три хорошие команды. Он высоко котировался. Мы договорились с «Трактором». Причем Алексей уезжал с хорошей статистикой. Это очень важно.

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Алексей Бадюков
ХК Сочи
Алексей Мельничук
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