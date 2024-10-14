Дементьев: «Ак Барсу» не стоит расстраиваться и паниковать, все придет в норму»

Сегодня, 13:16
Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал последние результаты «Ак Барса» в FONBET КХЛ.
Казанцы потерпели три поражения кряду в последних встречах.
«Посмотрите на действующего чемпиона «Металлурга», который просто провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы «Востока». Поэтому какая-то часть поражений может быть, она будет, все игры выиграть нельзя. Поэтому, думаю, не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Все у Казани придет в норму и наладится», —приводит слова Дементьева Metaratings.ru.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Металлургом» 14 октября.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|15
|5
|10
|12
|11
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|14
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|15
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|12
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11