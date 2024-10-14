Дементьев: «Ак Барсу» не стоит расстраиваться и паниковать, все придет в норму»

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал последние результаты «Ак Барса» в FONBET КХЛ.

Казанцы потерпели три поражения кряду в последних встречах.

«Посмотрите на действующего чемпиона «Металлурга», который просто провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы «Востока». Поэтому какая-то часть поражений может быть, она будет, все игры выиграть нельзя. Поэтому, думаю, не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Все у Казани придет в норму и наладится», —приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Металлургом» 14 октября.