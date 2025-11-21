Исаков назвал причины победы «Торпедо» над «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«С одной стороны, сегодня все наши голы нестандартные. С другой, в каждом голе есть своя логика. В первой шайбе обращаем внимание, что нужно как можно агрессивнее идти в отбор со спины. Во второй — вспомните голы Атанасова в этом сезоне, он пользуется этим во многих играх. Третья шайба — мы всегда просим защитника идти работать на пятаке четвертым. А четвертая — это снова работа на форчекинге, когда парни здорово сыграли клюшками и тот же Атанасов обокрал вратаря. Лидерство «Торпедо» по силовым приемам — это один из пунктов, который у нас четко прописан. У команды есть планы на месяц: мы хотим, чтобы наши игроки делали определенное количество силовых приемов», — приводит официальный сайт лиги слова Исакова.

«Торпедо» набрало 41 очко в 29 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Спартак» идет на седьмой строчке — 31 очко в 28 играх.