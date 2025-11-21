Федоров — о голе в ворота «Спартака»: «Все само собой получилось, руки сами сделали»

Нападающий «Торпедо» Виктор Федоров прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«В моменте с голом ни о чем не думал — все само собой получилось, руки сами сделали. На игру выходил без дрожи, ошибки, конечно, были, но было и хорошее. Еще вчера знал, что буду играть. Опыта, конечно, пока не хватает, но в физическом плане все нормально, дышу нормально. У Андрея Белевича я перенимаю игру на вбрасываниях, игру в обороне и в меньшинстве, а у Василия Атанасова — нестандартные решения и умение нестандартно мыслить», — приводит официальный сайт лиги слова Федорова.

«Торпедо» набрало 41 очко в 29 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Спартак» идет на седьмой строчке — 31 очко в 28 играх.