Алексей Ковалев рассказал, как формировалась ударная тройка «Спартака»

Тренер «Спартака» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» рассказал, как пришла идея поставить Николая Голдобина, Павла Порядина и Ивана Морозова в одну тройку нападения.

— Вы отвечаете за нападающих и большинство. Чьим решением было поставить вместе Голдобина, Морозова и Порядина?

— Алексей Юрьевич знает их больше, а я знал только Порядина и Голдобина. Морозова я не особо знал и видел. У меня это заняло какое-то время, мне нужно было посмотреть данные каждого игрока и есть ли смысл их ставить вместе. Когда я посмотрел, что может делать Голдобин, что может делать Порядин, нужно было найти игрока к ним. Тем более в такой тройке был в «Питтсбурге» с Робби Лангом и с Мартином Стракой. Страка был у нас быстроходом, который бегал везде, а мы с Лангом создавали и делали какие-то определенные вещи. У этих ребят так же. Ланг тоже праворукий был, а мы со Стракой — леворукие. Точно такая же тройка была.

— Не было опасений, что «Спартак» станет командой одного звена?

— Предупреждали их, что удержаться на высоте сложно. Когда все очень резко начинается, так же резко может закончиться. Все зависело от них.

К сожалению, ребята получали травмы, их яркая игра немного приостановилась. Но все равно такие игроки, даже если один из партнеров выбывает, должны уметь находить возможность оставаться на том же уровне. Над этим им нужно работать еще, — сказал Ковалев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Голдобин отыграл 78 матчей за «Спартак», забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач. На счету Морозова 46 (14+32) очков в 48 сыгранных встречах, а Порядин отличился 30 голами и 34 результативными передачами в 76 играх.