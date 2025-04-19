Кудашов объяснил, почему «Динамо» во втором и третьем периоде играло от обороны против «Ак Барса»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Говорить много не приходится — равная игра, равная серия. Второй и третий период от обороны? «Ак Барс» заставил нас обороняться», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

Также он отметил, что московский клуб не делал ничего с игрой Дилана Сикьюры, которого подписали в дедлайн.

«Сикьюра — хороший игрок, это не мы сделали с ним что-то особенное. Не знаю, что у него не получилось в «Тракторе». У нас была возможность взять его в дедлайн — мы это сделали», — добавил специалист.

В этой игре Сикьюра оформил дубль и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Пятая игра пройдет в Москве в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.