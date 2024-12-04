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Сегодня, 02:45

Кудашов — о курьезном голе: «Судьи видели одно, все видели другое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (4:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ прокомментировал курьезный гол после того, как голкипер Хантер Миски побежал на смену.

«Всей арене показалось, что будет удаление у «Ак Барса». Мы все прекрасно понимали на скамейке, игроки на льду понимали, что будет удаление. Хантер был уверен, что удаление именно в составе «Ак Барса». Судьи понимали, кого будут удалять и должны были как-то это обозначить — руками, жестами, словами. Это сугубо мое мнение, возможно, этого и нельзя было сделать. Судьи видели одно, все видели другое. Хантер ни в чем не виноват. Он подошел и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал. Не видел, что он убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой и свистка нет, только тогда догадался, а вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение», — цитирует пресс-служба КХЛ Кудашова.

«Ак Барс» с 41 очком занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 43 очками — на 3-й строчке «Запада».

Источник: Официальный сайт КХЛ
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