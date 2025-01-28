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Сегодня, 04:16

Кудашов: «Хороший тест, хорошая проверка и для нас, и для «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Хорошая, жесткая, боевая игра. Хороший тест, хорошая проверка и для нас, и для «Локомотива». Посмотрели, что можно улучшить», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова

Также он рассказал о состоянии Джордана Уила, пропустившего встречу, и Артема Ильенко, получившего травму в этом матче.

«У Ильенко травма. Пока непонятно, насколько тяжелая, мало времени прошло. Я примерно представляю, что там случилось, но нужно понять степень повреждения. Уил заболел, поэтому не играл», — добавил Кудашов.

«Локомотив» набрал 80 очков и лидирует в Западной конференции. «Динамо» с 63 очками располагается на 4-й строчке.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Алексей Кудашов
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