Кудашов: «Пять дней у нас было без игровой практики, поэтому чуть заржавели»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над СКА (5:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Наверное, сказалось, что пять дней у нас было без игровой практики, поэтому чуть заржавели. Но надо отдать должное игрокам, что нашли в себе силы и эмоции. Хочу сказать спасибо именно «СКА Арене». Потому что эта музыка и песня, которая воспроизводилась, она была именно для нас, которая сподвигла нас на погоню», — передает слова Кудашова корреспондент «СЭ».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы в третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.