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Сегодня, 22:19

Кудашов: «Пять дней у нас было без игровой практики, поэтому чуть заржавели»

Алексей Михайлов
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над СКА (5:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Наверное, сказалось, что пять дней у нас было без игровой практики, поэтому чуть заржавели. Но надо отдать должное игрокам, что нашли в себе силы и эмоции. Хочу сказать спасибо именно «СКА Арене». Потому что эта музыка и песня, которая воспроизводилась, она была именно для нас, которая сподвигла нас на погоню», — передает слова Кудашова корреспондент «СЭ».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы в третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.

ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Алексей Кудашов
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