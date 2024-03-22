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22 марта, 21:07

Кудашов: «У наших вратарей не пошла серия. Были игроки, которые разочаровали»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопросы журналистов после поражения «Трактору» (4:5) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

— На протяжении всего сезона вы защищали вратарей «Динамо». Но трижды по ходу серии вы выменяли голкипера по ходу матча.

— Я хочу похвалить вратаря «Трактора». У наших вратарей просто не пошла серия.

— Были ли в этой серии игроки, которые вас разочаровали?

— Естественно, были. Это совершенно нормальное явление. В одной серии играют лучше одни, другой — другие. Все зависит от соперника, от состояния игроков и прочего.

— Вам принципиально было с каким счетом проигрывать эту серию?

— Не знаю, не хотелось бы так проигрывать. Еще перед прошлой игрой сказал, что это очень странная серия. Иногда ты чувствуешь, что соперник сильнее тебя и ты не можешь ничего сделать. Но когда ты понимаешь, что можешь пройти этого соперника и понимаешь за счет чего это можно сделать, то это обидно.

«Трактор» в следующем раунде «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (2-1).

ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Алексей Кудашов
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