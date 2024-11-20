20 ноября, 23:00
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры Максима Комтуа в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2).
— Сегодня Комтуа снова набрал очки. Можно ли сказать, что набрал форму и полностью адаптировался к лиге?
— Да, он пока набирает форму. Пока никаких обсуждений игроков делать не хочу.
— По сравнению с прошлой игрой у него изменились партнеры по звену.
— Нам пришлось сделать изменения. Они происходят постоянно. Стабильно у нас пока ничего не получается сделать. Тяжело найти сочетания, когда у кого-то травмы. Иногда вмешивается плохая или хорошая игра. Сейчас мы остановились на таких сочетаниях. Проверяем сейчас кто лучше справляется. Чаще всего играют вместе Михеев и Комтуа. Мы смотрим у кого лучше получается.
— Ну это же признак мастерства — играть с разными партнёрами, но при этом стабильно набирать очки.
— Признак мастерства — выполнять то, что говорят. С кем это происходит неважно.
«Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 37 очками после 28 матчей поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Федор Носов