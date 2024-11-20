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20 ноября, 23:00

Кудашов — об игре нападающего Максима Комтуа: «Он набирает свою форму»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры Максима Комтуа в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2).

— Сегодня Комтуа снова набрал очки. Можно ли сказать, что набрал форму и полностью адаптировался к лиге?

— Да, он пока набирает форму. Пока никаких обсуждений игроков делать не хочу.

— По сравнению с прошлой игрой у него изменились партнеры по звену.

— Нам пришлось сделать изменения. Они происходят постоянно. Стабильно у нас пока ничего не получается сделать. Тяжело найти сочетания, когда у кого-то травмы. Иногда вмешивается плохая или хорошая игра. Сейчас мы остановились на таких сочетаниях. Проверяем сейчас кто лучше справляется. Чаще всего играют вместе Михеев и Комтуа. Мы смотрим у кого лучше получается.

— Ну это же признак мастерства — играть с разными партнёрами, но при этом стабильно набирать очки.

— Признак мастерства — выполнять то, что говорят. С кем это происходит неважно.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 37 очками после 28 матчей поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Федор Носов

ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Максим Комтуа

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