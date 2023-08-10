Кудашов — о матче с «Салаватом Юлаевым»: «Были моменты, когда мы дали сопернику много вольностей»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (4:2) на Кубке Республики Башкортостан.

— Были моменты, когда мы дали сопернику много вольностей. Это нормально для этого периода. Есть, что поправлять.

— У вас четыре праворуких игрока в большинстве. С чем это связано?

— Вы увидите много разных вариантов. Все будет меняться.

— Довольны формой О'Делла?

— Он только одну игру сыграл. Я его хорошо знаю. Даже если он в какой-то момент подустанет, мы справимся.

— Как вы оцените игру молодого голкипера Моторыгина?

— Он неслучайно сегодня занял место в воротах. У нас трое сильных вратарей.