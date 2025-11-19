Видео
Сегодня, 14:00

Кудашов — болельщикам «Динамо»: «Мне жаль, что я не смогу вместе с вами довести команду до конца»

Руслан Минаев
Алексей Кудашов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов обратился к болельщикам бело-голубых. 17 ноября специалист был отправлен в отставку.

«Дорогие болельщики, я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали. Я до глубины души тронут той оценкой, которую вы поставили моей работе. Мы с вами проделали очень большой путь в формировании команды, и полные трибуны — это результат того, что мы с вами сделали.

Мне очень жаль, что я не смогу вместе с вами довести эту команду до конца. Но я верю в хоккеистов, верю в этих парней, и я уверен, что вы их поддержите. И кто знает — может, мы еще поработаем вместе. Вы — самые лучшие болельщики, ведь у нас одна жизнь и одна команда», — сказал Кудашов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.

Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.

16

  • alur66

    Руководство ХК динамо-это просто вставление своему ГТ палок в колеса. Чем лучше команда выглядит-тем больше они своей команде мешают и гадят. Лет 10 последних уже так.

    19.11.2025

  • Пишу с дивана

    Можно за три. Шанхай Дрэгонс. Три головы. В первом периоде за одну, во втором следующую, в третьем - за третью.

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Всё равно, кто выиграет в их очном матче. Так же, как в Футболе - "Спартак" и "Ростов".

    19.11.2025

  • Бустег

    ничего, ротенберг всё доведет до конца и всех доведет

    19.11.2025

  • Бустег

    а как это болеть за 2 команды?

    19.11.2025

  • Бустег

    за кунь лунь

    19.11.2025

  • sdf_1

    А когда СКА и Ак Барс играют между собой, то за кого болеешь?

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Не моё это дело, но - Уважение этому Тренеру. Что имеем - не храним... Считаю, уволен крайне несправедливо, т.е. вообще непонятно - за что... Болельщик СКА и "Ак Барса" в Хоккее.

    19.11.2025

  • Блин медный

    Может быть к 2050 году.

    19.11.2025

  • xyi2naet

    еще один петух твое место возле параши ничтожество

    19.11.2025

  • Vitamin007

    Ты уже "довел", давай, физрук, досвидания!

    19.11.2025

  • UDJ

    Почему Сушко если хотел встряхнуть коллектив не начал с себя.

    19.11.2025

  • Сергей

    Жаль, что это голубое недоразумение не довели до конца

    19.11.2025

  • aliser

    а за спиной маячил Рома Ротенберг ...

    19.11.2025

  • xyi2naet

    убейся урод

    19.11.2025

  • Блин медный

    Не дай бог, спаси и сохрани от такого тренера

    19.11.2025

