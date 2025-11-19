Сегодня, 14:00
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов обратился к болельщикам бело-голубых. 17 ноября специалист был отправлен в отставку.
«Дорогие болельщики, я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали. Я до глубины души тронут той оценкой, которую вы поставили моей работе. Мы с вами проделали очень большой путь в формировании команды, и полные трибуны — это результат того, что мы с вами сделали.
Мне очень жаль, что я не смогу вместе с вами довести эту команду до конца. Но я верю в хоккеистов, верю в этих парней, и я уверен, что вы их поддержите. И кто знает — может, мы еще поработаем вместе. Вы — самые лучшие болельщики, ведь у нас одна жизнь и одна команда», — сказал Кудашов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко.
Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.
Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.
alur66
Руководство ХК динамо-это просто вставление своему ГТ палок в колеса. Чем лучше команда выглядит-тем больше они своей команде мешают и гадят. Лет 10 последних уже так.
19.11.2025
Пишу с дивана
Можно за три. Шанхай Дрэгонс. Три головы. В первом периоде за одну, во втором следующую, в третьем - за третью.
19.11.2025
Lars Berger
Всё равно, кто выиграет в их очном матче. Так же, как в Футболе - "Спартак" и "Ростов".
19.11.2025
Бустег
ничего, ротенберг всё доведет до конца и всех доведет
19.11.2025
Бустег
а как это болеть за 2 команды?
19.11.2025
Бустег
за кунь лунь
19.11.2025
sdf_1
А когда СКА и Ак Барс играют между собой, то за кого болеешь?
19.11.2025
Lars Berger
Не моё это дело, но - Уважение этому Тренеру. Что имеем - не храним... Считаю, уволен крайне несправедливо, т.е. вообще непонятно - за что... Болельщик СКА и "Ак Барса" в Хоккее.
19.11.2025
Блин медный
Может быть к 2050 году.
19.11.2025
xyi2naet
еще один петух твое место возле параши ничтожество
19.11.2025
Vitamin007
Ты уже "довел", давай, физрук, досвидания!
19.11.2025
UDJ
Почему Сушко если хотел встряхнуть коллектив не начал с себя.
19.11.2025
Сергей
Жаль, что это голубое недоразумение не довели до конца
19.11.2025
aliser
а за спиной маячил Рома Ротенберг ...
19.11.2025
xyi2naet
убейся урод
19.11.2025
Блин медный
Не дай бог, спаси и сохрани от такого тренера
19.11.2025