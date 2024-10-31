Сегодня, 22:25
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал исход матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).
— В сегодняшнем матче вы поменяли первую тройку большинства. Вместо Павла Кудрявцева появился Егор Римашевский. Как вы к этому пришли?
— Думали-думали и придумали. Как пришли или как докатились? Я, надеюсь, что родился ребенок. Не знаю. Он [Кудрявцев] на родах сейчас. У него радостное событие, поэтому у нас произошла замена.
Московское «Динамо» набирает очки в последних 7 матчах. После 21 игры чемпионата в активе бело-голубых 26 очков.
Федор Носов