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25 декабря, 22:44

Кудашов — о результате матча с «Витязем»: «Нужно забивать. Это закон»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Забивать надо, что тут скажешь. Это закон. Когда ты не забиваешь, то в конце концов соперник находит контратаку.

— Лидеры команды играют очень волнообразно. Нет ли тревоги по этому поводу?

— У меня нет никакого чувства тревоги.

— Артем Михеев впервые в сезоне не попал в заявку. С чем связано?

— Повреждение получил.

После 39 игр регулярного чемпионата московское «Динамо» набрало 49 очков занимает 4 место в Западной конференции.

Федор Носов

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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