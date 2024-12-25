25 декабря, 22:44
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Забивать надо, что тут скажешь. Это закон. Когда ты не забиваешь, то в конце концов соперник находит контратаку.
— Лидеры команды играют очень волнообразно. Нет ли тревоги по этому поводу?
— У меня нет никакого чувства тревоги.
— Артем Михеев впервые в сезоне не попал в заявку. С чем связано?
— Повреждение получил.
После 39 игр регулярного чемпионата московское «Динамо» набрало 49 очков занимает 4 место в Западной конференции.
Федор Носов