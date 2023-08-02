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Сегодня, 13:26

Кудашов: «При Шипачеве и Войнове «Динамо» не могло усилить другие звенья»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как команде удалось создать костяк.

— Объясните на пальцах, чем «Динамо» с Шипачевым и Войновым отличается от «Динамо» с Гусевым и Ожигановым?

— Тогда были большие контракты у лидеров, и как следствие мы не могли усилить другие звенья. Было несколько ведущих игроков, но не было среднего звена. Теперь мы создали костяк и совершаем надстройку. Для начала создали крепкий коллектив, однако необходимы были забивные игроки.

— Поражение от «Торпедо» в первом раунде плей-офф натолкнуло вас на эту мысль?

— Нет-нет. Мы стратегически мыслим. Не шарахаемся из жара в холод. После каждого сезона мы анализируем и думаем, как усилить команду. Еще бы домоседа, как вы сказали, и будет полный комплект, — сказал Кудашов Sport24.

Источник: Sport24
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ХК Динамо (Москва)
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