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Сегодня, 17:30

Кудашов — о 17-летнем Рябкине: «Мастер высокого уровня»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о молодом нападающем системы бело-голубых Иване Рябкине, а также подвел итоги контрольного матча против петербургского «Динамо» (4:2).

— В дебютной игре у Рябкина два очка. За счет чего такая реализация?

— Мастер высокого уровня. Не люблю говорить о молодых, тем более первую игру играет. Завтра он поедет на турнир к команде МХЛ. Хорошо сыграл, поэтому получил вызов туда.

— Как вам игра новичков?

— Нужно время. В плане сыгранности потребуется много времени.

— В следующей игре будет большая ротация?

— Все те, кто не играл сегодня, будут играть в следующем матче.

— Многие команды во время предсезонки отрабатывают буллиты и овертайм, вы сегодня ограничились основным временем. Для вас это не очень важно?

— Мы стараемся сыграть игру без каких-либо искусственных вещей. Буллиты и овертаймы мы сможем отработать на тренировках.

— Разбирали ли вы соперников, с которыми сыграете на Кубке мэра?

— Нет, у нас сейчас такой период времени, когда мы отталкиваемся только от своей игры.

— Что случилось в моменте со вторым пропущенным голом?

— Хантер вышел из ворот, но случился неприятный отскок. Это бывает со всеми.

Федор Носов

ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
0
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