Сегодня, 17:30
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о молодом нападающем системы бело-голубых Иване Рябкине, а также подвел итоги контрольного матча против петербургского «Динамо» (4:2).
— В дебютной игре у Рябкина два очка. За счет чего такая реализация?
— Мастер высокого уровня. Не люблю говорить о молодых, тем более первую игру играет. Завтра он поедет на турнир к команде МХЛ. Хорошо сыграл, поэтому получил вызов туда.
— Как вам игра новичков?
— Нужно время. В плане сыгранности потребуется много времени.
— В следующей игре будет большая ротация?
— Все те, кто не играл сегодня, будут играть в следующем матче.
— Многие команды во время предсезонки отрабатывают буллиты и овертайм, вы сегодня ограничились основным временем. Для вас это не очень важно?
— Мы стараемся сыграть игру без каких-либо искусственных вещей. Буллиты и овертаймы мы сможем отработать на тренировках.
— Разбирали ли вы соперников, с которыми сыграете на Кубке мэра?
— Нет, у нас сейчас такой период времени, когда мы отталкиваемся только от своей игры.
— Что случилось в моменте со вторым пропущенным голом?
— Хантер вышел из ворот, но случился неприятный отскок. Это бывает со всеми.
Федор Носов