Макеев: «Глядя на него в играх, вижу у Ткачева что-то и от Дацюка, и от Семина»

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Форвард «Авангарда» Алексей Макеев рассказал, с кем можно сравнить нападающего омской команды Владимира Ткачева.
«Я приехал в Омск, сразу переговорил с тренерами, им виднее. Разные попробовали сочетания. И болельщикам и профессионалам понятно: таких мастеров, как Ткачева и Буше, не заменить! Они уникальны. Нужно перестроиться, создать новые сочетания, подкрутить тактику, возможно.
Я из больших мастеров играл не только с Дацюком, но и с Максом Афиногеновым, Сашей Семиным. Не видел пока Ткачева на тренировках. Но глядя на него в играх, вижу у Володи что-то и от Павла Валерьевича, и от Семина», — цитирует Sport24 Макеева.