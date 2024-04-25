Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:16

Маклюков: «Надеюсь, что я своей работой доказал, что достоин кубка»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал победу в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (4-0).

— 4-0 в финале никто не мог предположить. Из чего это сложилось?

— Даже не знаю. Может быть, из первой игры. Это либо временные проблемы, что они долго не играли, либо недооценка. С первой игры мы почувствовали, что можем их обыгрывать так дальше и пошло.

— Помним, что вы вернулись в хоккей после тяжелейшей травмы. Сейчас этот кубок над головой — приятное завершение истории?

— Наверное, да. Хотя я считаю, что эта история закончилась в тот момент, когда я выздоровел. Мой переход в «Металлург» не гарантировал кубок. Надеюсь, что я своей работой доказал, что достоин этого.

— Даже перед этим сезоном на «Магнитку» никто не ставил. Как этот путь складывался вашими глазами?

— Может, от этого и проще было. Главный тренер перед жителями Магнитогорска сказал: «Я не обещаю вам кубок, но равнодушных не будет». Может быть, из-за этих слов у нас пошла игра. Даже в сложные моменты продолжали играть в сложный хоккей.

— Разин — самый требовательный тренер в вашей карьере?

— У всех тренеров есть свои требования. Но его требования самые благоприятные для команды. Он хороший психолог, раз получается добиться результата от ребят.

Хоккеисты &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; обладатели Кубка Гагарина-2023/24. «Магнитка» — самый нетипичный чемпион КХЛ. Разин построил золотую команду за один год
Алексей Маклюков
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
«Локо» сожран за четыре матча, пацаны Разина – чемпионы! Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив»: главные новости и обзоры матчей
Бабаев — о Разине: «Он перевернул мнение о себе»
Бабаев — о Зернове: «Сам бы хотел играть с ним в одном звене»
Канцеров: «Умение терпеть и работать — это вознаграждается»
Коробкин — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Я в шоке. Пока понимания нет, прихожу в себя»
Набоков поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина
Морозов: «Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Канцеров: «Умение терпеть и работать — это вознаграждается»

Бабаев — о Зернове: «Сам бы хотел играть с ним в одном звене»