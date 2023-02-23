0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:09

Защитник «Металлурга» Маклюков: «У «Ак Барса» мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд»

Маклюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Были небольшие корректировки по составу. Что касается игры, то мы знаем, что должны делать. Сыграли уже шестьдесят с лишним встреч, главное оставшихся матчах — это подготовка к плей-офф. Считаю, что качели получились в большей степени из-за количества удалений. Поэтому преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. У соперника получилось лучше в плане реализации, отсюда и результат. Казань — совершенно другой соперник. На данный момент они лидеры «Востока». Мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд! Главное не делать своих ошибок, свести удаления к минимуму и выкладываться в каждом моменте», — приводит слова Маклюкова Metaratings.ru.

После 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» набрал 80 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Маклюкова три гола и шесть результативных передач в 65 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-metallurga-maklyukov-u-ak-barsa-masterstva-gorazdo-bolshe-chem-u-predydushikh-komand-230130/
Алексей Маклюков
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонтьев — о победе над «Металлургом»: «Считаю, эта игра — украшение чемпионата, в ней было все»