Алексей Марченко рассказал о потенциальном возвращении в «Детройт»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал о том, что в 2022-м мог вернуться в «Детройт».

— У тебя был хороший сезон в «Торонто», но продолжить это не получилось. Что было не так и почему в итоге решил вернуться?

— В «Торонто» неоднозначная ситуация получилась. Меня вообще не ставили в состав, пока человек травму не получил. Мне кажется, я игр 10-12 пропустил. Выходишь, команда ведет 5:0, а ты толком не играешь. Может, недостаточно хорош был, не знаю.

Поступило хорошее предложение от ЦСКА, плюс Олимпиада. Принял такое решение, об этом я не жалею. Выиграли Кубок с ЦСКА. Считаю, что со временем здесь стал играть лучше, чем был в Северной Америке.

— Был ли у тебя вариант вернуться в НХЛ?

— После начала СВО было все непонятно. Я принял решение продлить контракт с «Локомотивом», а позже мне позвонили из «Детройта». Сказали: если хочешь, можем поговорить. Если бы я подождал, возможно, контракт на 700 тысяч долларов какой-нибудь был бы.