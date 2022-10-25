Алексей Морозов: «Будет ли «Лада» играть в КХЛ, мы узнаем только в конце марта»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов дал комментарий относительно планов «Лады» по возвращению в состав участников.

«Состав участников Континентальной хоккейной лиги утверждается советом директоров в конце марта. Поэтому о том, будет ли «Лада» играть в КХЛ, мы узнаем только в конце марта.

А так, да, разговоры ведутся, мы общаемся с руководством, никогда не теряли контакт. В прошлом году общались, узнавали и следили, как обстоят дела в регионе, во дворце, в команде, как они участвуют в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги», — сказал Морозов ТАСС.

Ранее стало известно, что тольяттинский «АвтоВАЗ» станет новым партнером КХЛ.

«Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги. Клуб занял одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.