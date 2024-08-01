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Сегодня, 02:43

Морозов: «Возвращение Кузнецова в КХЛ сделает чемпионат еще интереснее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Евгений Кузнецов — один из самых ярких и харизматичных игроков российского хоккея как на льду, так и за пределами площадки. Именно такие хоккеисты и делают спорт популярным. В КХЛ очень увлекательный чемпионат, в лиге выступает много высококлассных хоккеистов, а возвращение Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу сделает чемпионат еще интереснее, это важное событие. Евгений — большой мастер, поэтому я уверен, что его игра доставит болельщикам массу удовольствия в новом сезоне», — цитирует ТАСС Морозова.

31 июля петербургский хоккейный клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с Кузнецовым.

Источник: ТАСС
Алексей Морозов (хоккей)
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
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