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Сегодня, 05:55

Морозов: «На следующий сезон формат перекрестного плей-офф точно оставим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью пресс-службе лиги рассказал, что формат перекрестного плей-офф сохранится на следующий сезон.

— Вы довольны реформами в лиге?

— Конечно. Мы видим по посещаемости матчей, посещаемости соцсетей, просмотрам трансляций — аудитория растет. Значит, людям стало интереснее.

— На сколько лет КХЛ сохранит формат перекрестного плей-офф?

— На следующий сезон точно оставим этот формат.

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/04/24/531390.html
Алексей Морозов (хоккей)
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