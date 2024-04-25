Морозов: «На следующий сезон формат перекрестного плей-офф точно оставим»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью пресс-службе лиги рассказал, что формат перекрестного плей-офф сохранится на следующий сезон.

— Вы довольны реформами в лиге?

— Конечно. Мы видим по посещаемости матчей, посещаемости соцсетей, просмотрам трансляций — аудитория растет. Значит, людям стало интереснее.

— На сколько лет КХЛ сохранит формат перекрестного плей-офф?

— На следующий сезон точно оставим этот формат.

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.