Морозов: «На следующий сезон формат перекрестного плей-офф точно оставим»

Сегодня, 05:55
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью пресс-службе лиги рассказал, что формат перекрестного плей-офф сохранится на следующий сезон.
— Вы довольны реформами в лиге?
— Конечно. Мы видим по посещаемости матчей, посещаемости соцсетей, просмотрам трансляций — аудитория растет. Значит, людям стало интереснее.
— На сколько лет КХЛ сохранит формат перекрестного плей-офф?
— На следующий сезон точно оставим этот формат.
С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.