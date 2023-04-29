Президент КХЛ Морозов: «Хороший сезон для «Ак Барса». Серебро это тоже медаль»

Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (4-3).

Седьмой матч завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев.

— Зинэтула Хайдярович показал свой статус великого тренера, — начал Морозов. — Умеет команды приводит те чемпионствам. К этом году немного не хватило. Вспомните, на каком месте он взял команду. Поднял ее и вывел на первое место. И проиграл лишь в финале. Хороший сезон для «Ак Барса». Серебро это тоже медаль.

— Вы забивали здесь в седьмой игре, хорошо знаете эту атмосферу. Как вас сегодня?

— Болельщики хорошо поддерживали команду, гнали вперед. Ждали победы. К сожалению, сегодня у «Ак Барса» не получилось победить. Болельщики молодцы, всегда хорошо болеют. Помню и свой финал. Болельщики всегда до конца верили нас.

— Считаете ли этот сезон лучшим в истории лиги?

— Не мне судить. Со стороны виднее. Для нас очень успешный сезон. Мы сыграли все матчи регулярки. Мы не останавливались. Не надо было отменять плей-офф. Делали все для болельщиков, которые со скучились по хоккею за время пандемии.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.