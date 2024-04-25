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Сегодня, 02:13

Морозов: «Всегда говорили о том, что хотим пять легионеров в КХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что позиция лиги по лимиту на легионеров сохраняется.

«Мы всегда говорили о том, что хотим пять легионеров. Эта позиции была и два года назад, сохраняется и сейчас. Без опыта международных матчей для молодых игроков это становится особенно важным. Сейчас ФХР на правлении проголосовала, утвердила лимит в пять человек. Сегодня общались с Минспорта, будет запущен процесс по внесению изменений в приказ Минспорта по легионерам. Но это не означает, что все команды обязаны подписывать пятерых иностранцев — это на выбор. У кого есть проблемы с комплектацией состава, могут воспользоваться возможность пригласить иностранцев. А наши молодые игроки получат возможность соревноваться с представителями разных хоккейных школ», — цитирует пресс-служба КХЛ Морозова.

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/04/24/531390.html
Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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