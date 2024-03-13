Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов во время прямого эфира «СЭ» оценил значение Никиты Гусева для московского «Динамо».

— Не знаю, что у него за травма, но Гусев — незаменимый игрок. То, что он выходит, преодолевает себя, пацанам придает уверенности. Лишь бы не навредил себе, — сказал Потапов.

Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав рекордные 89 (23+66) очков. Также 31-летний форвард установил рекорд по передачам за одну регулярку — 66. Форвард побил свой же рекорд — 65 голевых передач в сезоне-2018/19.