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20 сентября, 23:45

Потапов: «Трудно припомнить год, когда бы в СКА пятое-шестое звено было не таким именитым»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился мнением о составе СКА. В этом межсезонье клуб из Санкт-Петербурга подписал таких известных игроков, как Никита Зайцев, Михаил Григоренко, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников и Сергей Андронов.

«Трудно припомнить год, когда бы в СКА пятое-шестое звено было не таким именитым, как сейчас. Во все времена в команде была наижесточайшая конкуренция, огромное количество звезд и талантов. Я не считаю, что это проблема. Предложите это любому клубу — чтобы Толчинский у вас играл в четвертом звене — и все согласятся. С другой стороны, доволен ли сам Сергей тем, что оказался в такой ситуации. Мне кажется, это радость, когда у тебя есть возможность удержать такое количество игроков, столько мастерства. Только осталось все это оптимизировать и использовать этих ребят по назначению», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

Команда Романа Ротенберга набрала семь очков и переместилась на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» остался на 11-й строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 21 сентября, а «Сочи» днем позже встретится на выезде с «Ак Барсом».

Источник: РБ Спорт
ХК СКА

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