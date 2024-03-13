Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов во время прямого эфира «СЭ» заявил, что не удивлен вылетом «Ак Барса» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

— Не сказать, что удивлен, — сказал Потапов. — Я хотел, чтобы он прошел. Билялетдинов на собрании сказал: «Это то, что мы действительно, заслужили». Мне очень понравилось, что он сказал не «вы заслужили», а «мы заслужили». Те матчи, которые были в последней четверти чемпионата, играли не то, что не стабильно, а отвратительно.

Команда Зинэтулы Билялетдинова завершила выступления в Кубке Гагарина на стадии первого раунда, уступив «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4.