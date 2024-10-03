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Сегодня, 18:35

Генменеджер «Динамо» Сопин: «У нас претензия ко всем лидерам: Уилу, О'Деллу, Рашевскому, Слепышеву»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о причинах неудачного старта команды.

— Что происходит с Уилом?

— Можно вернуться к разговору о Миске — когда выбираешь одного человека и можешь сказать, что он причина всех неудач. У нас претензия ко всем лидерам: Уилу, О'Деллу, Рашевскому, Слепышеву. Если бы эти ребята играли по-другому, то мы бы шли в первой тройке и никаких вопросов бы не было. Разговариваем с ними, пытаемся улучшить ситуацию, но пока Эрик и Джордан совсем не похожи на себя прошлогодних. И это дает отпечаток на всю команду.

— Вы не знаете, что происходит? Может, он не вошел в сезон еще? Может быть, мы в декабре посмеемся над тем, о чем говорим в октябре, но спрашивать буду сейчас.

— Непонятно, как отразилась предсезонка. Но, опять же, сейчас 1-2 октября, уже глупо списывать на это. Я думаю, Джордану не везет, он так же держит шайбу, отдает передачи, бросает, но не забивает. Если в прошлом году много забивали с передач Менелл, Уил, Гусев, то сейчас в основном голы получаются при связке Гусев — Менелл — Пакетт. Джордан вне зачетов за результативные баллы. Ждем улучшения игры от этих ребят.

Хантер Миска. «Не помню игрока, который столкнулся бы с такой ненавистью». Генменеджер «Динамо» — об американском вратаре

— Слепышев опять получил травму. Проблема в том, что врачи неправильно его осматривали?

— Нет. Сначала он пропустил две игры, потому что просто заболел, потом вернулся. Сейчас небольшое повреждение, оно не следствие того, что было в прошлом сезоне в ЦСКА.

«Динамо» набрало 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Алексей Сопин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

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