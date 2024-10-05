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Сегодня, 12:32

Спортивный директор «Динамо» Сопин: «Никакой паники нет, мы уверены, что ситуация исправится»

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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин объяснил нестабильные результаты московской команды на старте нынешнего сезона КХЛ.

«Мы в принципе планировали, что может быть тяжелое начало для команды по ряду причин. Из-за того, что у нас добавились новые хоккеисты и из-за того, что немного изменилась система подготовки. Главный тренер Алексей Николаевич Кудашов предупреждал руководство, что начало может быть неоднозначным, поэтому никакой паники нет. Хотя, конечно, хотелось результатов получше. С другой стороны, можно посмотреть на таблицу: образно пара побед — и можно подняться высоко и быть в четверке-пятерке. Поэтому мы уверены, что ситуация исправится», — приводит слова Сопина «РБ Спорт».

«Динамо» располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Витязем» 6 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

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