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Сегодня, 19:30

Спортивный директор московского «Динамо»: «Никогда не кричали с Кудашовым друг на друга»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Кудашов
Алексей Кудашов.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал свои отношения с главным тренером команды Алексеем Кудашовым.

— Был слух, что вы с Кудашовым друг на друга кричали, это правда?
— Нет, такого не было никогда. У нас есть рабочие отношения, но нет такого, чтобы мы повышали друг на друга голос. У нас, конечно, есть какие-то споры, они случаются по комплектованию команды, по подготовке, но они всегда решались. Были слухи, что Сопин — это бледная тень Кудашова. Писали, что Алексей Николаевич говорит, что и как нужно делать, а я это послушно выполняю. Это не соответствует действительности, мы пытаемся работать в симбиозе, в этом наш плюс.

Кудашов и Сопин работают в нынешних должностях в московском клубе с 2021 года.

В текущем сезоне КХЛ «Динамо» покинуло розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф Западной конференции, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).

Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на сайте «СЭ»

Алексей Кудашов
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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