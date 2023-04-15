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Сегодня, 20:00

Спортивный директор «Динамо»: «Клубам НХЛ запретили общаться с официальными лицами русских клубов КХЛ»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Богдан Тринеев и Александр Хохлачев
Богдан Тринеев и Александр Хохлачев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал возможность возвращения из «Вашингтона» нападающего Богдана Тринеева, который отправился в Северную Америку после завершения выступлений динамовцев в этом сезоне КХЛ.

— Тринеев вернется?
— С началом СВО политика поменялась, потому что изначально мы с «Вашингтоном» выходили на связь, общались с тренером по развитию, с помощником генерального менеджера и договаривались, что два года он проведет у нас, а на третий уедет, но потом им запретили общаться с официальными лицами русских клубов КХЛ, поэтому общение такое прекратилось. Если честно, то мне кажется, что он приедет.
— Но гарантий нет?
— Да, гарантий нет. Изначально были, но потом это все ушло в трубу. Это пример для многих других молодых ребят, которым недобросовестные агенты и скауты обещают золотые горы. Ему наш тренерский штаб сейчас пишет задание тренировочное, потому что он приехал туда, ему сказали учить язык и привыкать к быту, но бывает, что он два дня не тренируется. Нам постоянно рассказывают, что там ребят развивают, что с ними работают, а мы здесь их якобы не развиваем. А когда люди туда приезжают, то удивляются, когда понимают, что с ними больше работали в «Динамо».

Мы приводим его теперь в пример ребятам, которые хотят уезжать рано. Мы говорим, что для начала нужно стать хорошим хоккеистом здесь, а уже потом ехать в НХЛ, как Капризов и Панарин, которые уехали состоявшимися хоккеистами в 24-25 лет. Кузьменко тот же, Марченко. Если ты не готов, то ты не будешь там играть, им это все объясняет Козлов, который в НХЛ провел 1300 матчей. И у нас люди не смотрят состав команды, в которую едут. У них там может быть девять защитников на односторонних контрактах, куда там ехать, где играть? Но они об этом не думают и едут, а потом звонят и просят забрать обратно.

Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на сайте «СЭ»

Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
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