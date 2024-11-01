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Сегодня, 20:34

Сопин: «В «Динамо» довольны, как команда выглядит — качество игры стало приносить очки и результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что в клубе довольны набранной командой формой.

«Конечно, мы очень довольны тем, как команда выглядит. Качество, игра стали приносить очки, появился результат. Безусловно, это не может не радовать. Ребята постепенно притерлись, наладились сочетания, вратарь хорошо себя проявляет. Рады, что команда прибавляет и добивается хороших результатов», — приводит слова Сопина «ВсеПроСпорт».

Клуб набрал 26 очков в 21 матче и занимает шестое место в Западной конференции. На данный момент у «Динамо» серия из 3 побед.

Источник: ВсеПроСпорт
Алексей Сопин
ХК Динамо (Москва)

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