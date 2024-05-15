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Сегодня, 19:31

Терещенко считает, что от «Автомобилиста» и «Трактора» стоит ждать хороших выступлений в следующем сезоне

Руслан Минаев
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Чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о перспективах «Автомобилиста» и «Трактора» в следующем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Полагаю, стоит ожидать от этих команд таких же хороших выступлений в следующем сезоне. Единственное, что может как-то помешать, это тренерская чехарда в Челябинске, но тут еще неизвестно, как все обернется. «Автомобилист» же более планомерно развивается. Они немного закрутили гайки иностранцам, Мэйсеку и Да Косте, переподписали их. Также хорошо, что оставили Николая Заварухина», — цитирует Терещенко Legalbet.

Команды дошли до полуфинала плей-офф Кубка Гагарина-2024. «Автомобилист» проиграл «Металлургу» (3-4), «Трактор» уступил «Локомотиву» (0-4).

Источник: legalbet.ru
Алексей Терещенко
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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