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Сегодня, 03:20

Терещенко: «Если у него есть желание, то Рылов и дальше может продолжать радовать нас своей игрой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал 1000-й матч капитана «Амура» Якова Рылова в высшем дивизионе российского хоккея.

«Тысяча матчей — серьезная цифра, серьезный путь. Я от всей души поздравляю Якова и желаю ему спортивного долголетия, чтобы он играл еще несколько сезонов. Самое главное — здоровье и востребованность. И, конечно, нужно желание играть. Если его нет, то лучше заканчивать. Если же оно есть, то Рылов и дальше может продолжать радовать нас своей игрой», — цитирует «РБ Спорт» Терещенко.

В этом сезоне 39-летний Рылов сыграл 7 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-tereshhenko-ty-syacha-matchej-ser-eznaya-tsifra-ya-pozdravlyayu-ry-lova/
Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ

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