Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 06:40

Терещенко: «Роман Ротерберг сможет организовать матч СКА с «Монреалем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал идею проведения выставочного матча между СКА и «Монреалем».

«Дай бог, чтобы получилось провести матч между СКА и «Монреалем». Роман Борисович Ротерберг, думаю, сможет организовать такой матч. Не просто так представители «Монреаля» приехали в нашу страну и не просто так Ротенберг общался с ними. Такая игра вызовет огромный ажиотаж в России. Матчей такого уровня у нас давно не было, с 2010 года», — цитирует «ВсеПроСпорт» Терещенко.

СКА является последним российским клубом, игравшим против команды НХЛ. В 2010 году петербургские армейцы дома обыграли «Каролину» со счетом 5:3.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Терещенко
Хоккей
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Блогер Влад Бумага задал вопрос Президенту РФ Владимиру Путину о замедлении YouTube
Рогов сообщил о массовом дезертирстве направляемых в Курахово боевиков ВСУ
Биолог рассказала о пользе и вреде разрисованных новогодних имбирных пряников
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
«Я заставлю его страдать!» Фьюри и Усик провели последнюю пресс-конференцию перед реваншем
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
Сегодня
Вчера
Неделя