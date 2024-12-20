Терещенко: «Роман Ротерберг сможет организовать матч СКА с «Монреалем»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал идею проведения выставочного матча между СКА и «Монреалем».

«Дай бог, чтобы получилось провести матч между СКА и «Монреалем». Роман Борисович Ротерберг, думаю, сможет организовать такой матч. Не просто так представители «Монреаля» приехали в нашу страну и не просто так Ротенберг общался с ними. Такая игра вызовет огромный ажиотаж в России. Матчей такого уровня у нас давно не было, с 2010 года», — цитирует «ВсеПроСпорт» Терещенко.

СКА является последним российским клубом, игравшим против команды НХЛ. В 2010 году петербургские армейцы дома обыграли «Каролину» со счетом 5:3.