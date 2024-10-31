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Сегодня, 02:09

Терещенко: «Со стороны иностранцы «Салавата Юлаева» выглядят супер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Алексей Терещенко оценил игру легионеров в уфимском клубе в этом сезоне.

«Посмотрите, как играет Ремпал! Быстрый и резкий. Успевает и в атаке, и в обороне, в меньшинстве тоже играет. Тот же Ливо мне тоже очень нравится. В Уфе сейчас очень достойные легионеры, молодым ребятам есть чему у них поучиться. Со стороны иностранцы «Салавата» выглядят супер», — цитирует Metaratings.ru Терещенко.

«Салават Юлаев» в 17 матчах набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев

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