Терещенко: «Со стороны иностранцы «Салавата Юлаева» выглядят супер»

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Алексей Терещенко оценил игру легионеров в уфимском клубе в этом сезоне.

«Посмотрите, как играет Ремпал! Быстрый и резкий. Успевает и в атаке, и в обороне, в меньшинстве тоже играет. Тот же Ливо мне тоже очень нравится. В Уфе сейчас очень достойные легионеры, молодым ребятам есть чему у них поучиться. Со стороны иностранцы «Салавата» выглядят супер», — цитирует Metaratings.ru Терещенко.

«Салават Юлаев» в 17 матчах набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.