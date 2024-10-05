Терещенко: «Я бы не сказал, что ЦСКА — это нестабильная команда»

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал поражение ЦСКА от магнитогорского «Металлурга» (0:7) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Что это было? Одна команда обыграла другую! Конечно, 0:7 — это много. Я бы не сказал, что ЦСКА — это нестабильная команда. До этого они с «Динамо» сыграли очень неплохо, хороший матч был. Много молодых ребят, есть опытные. Надо дать ЦСКА время. Проигрывать тоже можно по-разному, это единственный такой случай. В целом, ЦСКА играет очень неплохо. Перед сезоном я предполагал, что им будет тяжеловато. Но кому легко?», — цитирует Legalbet Терещенко.

Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в Западной конференции.