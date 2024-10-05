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Сегодня, 03:28

Терещенко: «Я бы не сказал, что ЦСКА — это нестабильная команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал поражение ЦСКА от магнитогорского «Металлурга» (0:7) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Что это было? Одна команда обыграла другую! Конечно, 0:7 — это много. Я бы не сказал, что ЦСКА — это нестабильная команда. До этого они с «Динамо» сыграли очень неплохо, хороший матч был. Много молодых ребят, есть опытные. Надо дать ЦСКА время. Проигрывать тоже можно по-разному, это единственный такой случай. В целом, ЦСКА играет очень неплохо. Перед сезоном я предполагал, что им будет тяжеловато. Но кому легко?», — цитирует Legalbet Терещенко.

Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в Западной конференции.

ЦСКА потерпел разгромное поражение от &laquo;Металлурга&raquo; в&nbsp;Москве. Исторический разгром ЦСКА на домашнем льду! Так жестко армейцев в Москве в КХЛ не унижали 15 лет

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)

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