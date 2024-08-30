Терещенко: «Силовой прием Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает, но это всего лишь предсезонный турнир»

Сегодня, 03:11
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова против Даниила Вовченко из «Металлурга» на Мемориале Ромазана.
«То, что силовой прием Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает. Но давайте не забывать, что это всего лишь предсезонный турнир. Наверное, стоит уважать друг друга и действовать чуть аккуратнее. Я ведь и сам в 2005-м попал в такую же ситуацию, как Вовченко. Тогда меня сильно ударили в висок и я провел без сознания 40 минут. Мягко говоря, неприятно. Команды только начинают набирать форму и провели всего по несколько матчей. Поэтому где-то следует быть осторожнее», — цитирует RT Терещенко.
После этого столкновения Разин увел команду со льда, «Металлургу» было засчитано техническое поражение. Леонтьев посчитал, что в эпизоде вины его игрока не было. Разин же призвал КХЛ дисквалифицировать Абросимова, а также раскритиковал позицию Леонтьева.