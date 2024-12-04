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Сегодня, 15:53

Алексей Терещенко: «Авангарду» нужно было либо уволить Звягина в начале сезона, либо оставить его до конца»

Диана Андрющенко
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Бывший игрок минского «Динамо», 3-кратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко оценил решение руководства «Авангарда» отправить в отставку главного тренера команды Сергея Звягина и его помощника Антона Курьянова.

«Я считаю, что «Авангарду» нужно было либо увольнять Звягина в начале сезона, либо же оставить его до конца, верить ему и всячески помогать. К тому же руководство клуба уже начало делать обмены игроков по согласованию с тренерским штабом. Посмотрим, может быть, у «Авангарда» что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли», — цитирует Терещенко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Звягин и Курьянов расторгли свои контракты с клубом по обоюдному соглашению сторон. 27 ноября стало известно о назначении 53-летнего канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера омского клуба.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин
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