Алексей Терещенко: «Авангарду» нужно было либо уволить Звягина в начале сезона, либо оставить его до конца»

Бывший игрок минского «Динамо», 3-кратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко оценил решение руководства «Авангарда» отправить в отставку главного тренера команды Сергея Звягина и его помощника Антона Курьянова.

«Я считаю, что «Авангарду» нужно было либо увольнять Звягина в начале сезона, либо же оставить его до конца, верить ему и всячески помогать. К тому же руководство клуба уже начало делать обмены игроков по согласованию с тренерским штабом. Посмотрим, может быть, у «Авангарда» что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли», — цитирует Терещенко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Звягин и Курьянов расторгли свои контракты с клубом по обоюдному соглашению сторон. 27 ноября стало известно о назначении 53-летнего канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера омского клуба.