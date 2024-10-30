Терещенко — о Комтуа: «Некоторые думают, что сделают всех в КХЛ на одной ноге»

Бывший капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением об игре форварда бело-голубых Максима Комтуа в нынешнем сезоне.

«У меня есть ощущение, что некоторые звезды при переезде в нашу лигу думают, что тут сделают всех на одной ноге. Но тут так не получится. В «Динамо» надо пахать и вкалывать. Начало у Комтуа не задалось, но в последнее время он выглядел неплохо», — приводит слова Терещенко Metaratings.ru.

Летом нынешнего года Комтуа перешел в «Динамо», подписав однолетний контракт. В текущем сезоне КХЛ канадец провел 14 матчей за бело-голубых, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.