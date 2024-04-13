Терещенко — о победе «Автомобилиста» над «Металлургом»: «Играли очень достойно»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Металлургом» (5:3, 3-3) в шестом матче серии ? финала Кубка Гагарина.

«Магнитка» была не готова к первому периоду. «Автомобилист» бросал больше. Потом «Металлург» собрался и играл здорово. Но ошибки давали о себе знать. Потери в своей зоне приводили к голам «Автомобилиста». В третьем периоде «Автомобилист» организованно играл в обороне, не давал бросать и в принципе в этом матче команда сыграла очень достойно», — сказал Терещенко «СЭ».

«Автомобилист» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 15 апреля.

Софья Грецкая