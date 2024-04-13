Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:55

Терещенко — о победе «Автомобилиста» над «Металлургом»: «Играли очень достойно»

Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Металлургом» (5:3, 3-3) в шестом матче серии ? финала Кубка Гагарина.

«Магнитка» была не готова к первому периоду. «Автомобилист» бросал больше. Потом «Металлург» собрался и играл здорово. Но ошибки давали о себе знать. Потери в своей зоне приводили к голам «Автомобилиста». В третьем периоде «Автомобилист» организованно играл в обороне, не давал бросать и в принципе в этом матче команда сыграла очень достойно», — сказал Терещенко «СЭ».

«Автомобилист» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 15 апреля.

Софья Грецкая

Алексей Терещенко
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Седьмому матчу - быть! «Авто» взял матч жизни и затащил «Магнитку» в решающую битву за финал Кубка Гагарина
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
«Автомобилист» — «Металлург»: видеообзор шестого матча серии Кубка Гагарина
Кожевников предположил, как на «Локомотиве» может сказаться длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина
Сушинский считает, что «Металлургу» может не хватить опыта в противостоянии с «Автомобилистом»: «Слишком молодая команда»
Кожевников назвал причину поражения «Металлурга» в матче с «Автомобилистом»
В супербитве «Востока» будет седьмой матч! «Автомобилист» безжалостно наказал «Магнитку» за провалы в обороне
«Металлург» — «Автомобилист»: кто станет вторым финалистом Кубка Гагарина?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кожевников предположил, как на «Локомотиве» может сказаться длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина

«Автомобилист» — «Металлург»: видеообзор шестого матча серии Кубка Гагарина