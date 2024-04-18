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Сегодня, 19:27

Терещенко назвал хорошим матч «Металлурга» и «Локомотива»: «Дальше игры будут более зрелищными»

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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Хорошая игра. «Магнитка» много атаковала. Счет дает о себе знать. «Локомотив» тоже здорово играл, хороший гол забил, потом ошиблись, пропустили. Но это был хороший хоккей. Я думаю, что дальше все будет по нарастающей и игры будут еще более зрелищными. Ждем», — сказал Терещенко «СЭ».

«Магнитка» повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 мск.

Софья Грецкая

Алексей Терещенко
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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«Металлург» вырвал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» — «Локомотив»: видеообзор первого матча финала Кубка Гагарина