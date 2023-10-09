Алексей Василевский — о победе над «Металлургом»: «Салават» забил первым, это придало нам уверенность»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (6:2).

— После первого матча поменяли настрой, хотя не скажу, что мы плохо настроились на первую игру, — приводмт слова Василевского официальный сайт клуба. — У нас было много удалений в том матче, они нас за это наказали. Во второй игре удалений было меньше, мы забили первыми, и это придало нам уверенность. Четыре шайбы в первом периоде, продолжили играть строго и не удаляться.

— У вас получилась потрясающая шайба. Какие были первые эмоции после гола?

— Эмоции классные, наконец-то я забил гол за родную команду. Последний раз забивал за «Салават» в 2013 году, был совсем молодой. Виктор Козлов всегда говорит защитникам подключаться и брать игру на себя. Это мы и сделали.

— В голове до этого проматывали, какой будет эта первая шайба?

— Конечно, проматывал. Хотелось забить еще на родной арене. Думаю, все еще впереди.

«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.