Заварухин: «Тертышный должен реанимировать себя сам»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мыслями о том, как нападающему Никите Тертышному вернуть высокую результативность.

— Есть ли у вас решение проблемы Тертышного (в сезоне-2021/22 форвард забил 22 гола, но больше такой результативностью не отличался, — прим. «СЭ»)?

— С Никитой мы разговариваем на эту тему, он все прекрасно понимает. Он игрок «Трактора», никуда не собирается.

— Вы его реанимируете до состояния позапрошлого года?

— Он должен сам себя реанимировать. Когда произошла отставка (главного тренера Анвара Гатиятулина, — прим. «СЭ»), мы много давали ему игрового времени, выпускали в большинстве. Мы прекрасно понимаем, что резко такая результативность не вернется. Потом дали ему отдохнуть. Сейчас он снова доказывает, набирает очки.

У нас равные тройки, мы всем доверяем. В большинстве выходят ребята из третьего и четвертого звеньев, мало где такое встретишь. Каждый понимает свой функционал.