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Сегодня, 20:49

Заварухин назвал неожиданным назначение на пост главного тренера «Трактора»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алексей Заварухин прокомментировал официальное назначение на пост главного тренера «Трактора».

«Пока еще не осознал. Назначение неожиданное, как и назначение на роль исполняющего обязанности. Сейчас все переварим и обдумаем. Очень много работы. Ребятам и тренерскому штабу нужно продолжать работать в том же ключе. Спасибо за поздравления», — приводит слова Заварухина пресс-служба клуба.

С 4 октября 2023 года 43-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера челябинского клуба.

«Трактор» одержал пять побед подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах.

Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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