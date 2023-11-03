Заварухин назвал неожиданным назначение на пост главного тренера «Трактора»

Алексей Заварухин прокомментировал официальное назначение на пост главного тренера «Трактора».

«Пока еще не осознал. Назначение неожиданное, как и назначение на роль исполняющего обязанности. Сейчас все переварим и обдумаем. Очень много работы. Ребятам и тренерскому штабу нужно продолжать работать в том же ключе. Спасибо за поздравления», — приводит слова Заварухина пресс-служба клуба.

С 4 октября 2023 года 43-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера челябинского клуба.

«Трактор» одержал пять побед подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах.