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Сегодня, 05:22

Алексей Заварухин — о победе над «Северсталью»: «Третий период расставил все точки над i»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:3).

«Первые два периода, хоть с нашей стороны и было хорошее движение, но играли немного неправильно. Да, выиграли первый период, вничью второй, но есть вещи, на которые мы обращали внимание. Именно они и привели к пропущенному голу. Третий период расставил все точки над i. Ребята нас услышали, стали играть по заданию. Счет по игре, я считаю. У нас хороший функционал, ребята в перерыве поработали, и то, что мы нарабатывали, сейчас дает результат. Мы обращаем внимание на дальние броски. Всегда говорим ребятам, что любой бросок опасен. И мы хотим, чтобы во время бросков перед вратарем был игрок. Если игрока там нет, тяжело забить», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Трактор» набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Северстали» — 45 очков и 7-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
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